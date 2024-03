Promotion du tourisme dans le Saloum : Amadou Bâ entend s'appuyer sur le modèle gambien

Le Saloum a reçu la délégation d'Amadou Bâ ce lundi après-midi, 10ème jour de campagne électorale dans le cadre de l'action présidentielle du 24 mars 2024. Entre Keur Ayib et Nioro, le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Bâ, le maire de la localité, Momath Bâ, et le ministre de l'eau Serigne Mbaye Thiam, ont déroulé le tapis rouge à Amadou Bâ. Le candidat de Benno Bokk Yaakaar a abordé plusieurs problématiques, dont la réhabilitation des sols attaqués par le sel, la promotion du tourisme et l'industrialisation de la production locale. Sans oublier d'évoquer l'emploi des jeunes et l'exploitation des ressources pétrolières qui démarre au mois de juin 2024, il a incité les populations à aller voter massivement dimanche prochain...



D'après Amadou Bâ, « le Saloum doit être un pôle de développement, car c'est le cœur du Sénégal. Cette partie du Saloum est une zone touristique. Vous avez le même potentiel que nos voisins de la Gambie. Et, vous avez constaté que le tourisme y est assez développé. L'aéroport de Saint-Louis est déjà prêt, le Sénégal et la Gambie sont deux pays voisins, puisque je suis un adepte de l'intégration, je pense qu'il vaut mieux qu'on unisse nos forces. Donc, sur le plan touristique, nous devons mettre sur pied des réceptifs touristiques appartenant aux habitants du Saloum et employant des Sénégalais. C'est ce qu'on appelle un développement endogène... »





Mouhamadou Moustapha GAYE