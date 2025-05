Promesse de voyage, piège en mer : trois passeurs tombent à Rosso avec 6 millions de FCFA

Ils vendaient un rêve de départ… mais ont fini par tout empocher avant de disparaître. L’antenne de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) de Rosso a mis fin aux agissements d’un réseau de trafiquants de migrants, avec l’interpellation de trois individus accusés d’avoir tenté d’organiser un voyage clandestin par voie maritime, au départ de Nouadhibou, prévu pour le vendredi 2 mai 2025.



L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement opérationnel. Selon les enquêteurs, les suspects avaient encaissé entre 400.000 et 600.000 FCFA par personne auprès d’un groupe de plus de trente candidats à l’émigration clandestine, avant de les abandonner dans leur lieu d’hébergement et de tenter de fuir vers le Sénégal.



Les téléphones portables des mis en cause, saisis et analysés, ainsi que leurs interrogatoires croisés, ont confirmé les faits. Pis encore, une somme totale de plus de 6 millions de FCFA a été retrouvée dans leurs différents comptes bancaires, et les suspects ont avoué unanimement que cet argent provenait des frais versés par les candidats à l’exil.



Les trois hommes ont été déférés devant le Pool Judiciaire et Financier pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et escroquerie.