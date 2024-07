Projet de « ville nouvelle » à Mbodiène : L’Etat du Sénégal retire 50 hectares à Akon

Le rappeur sénégalais Akon va se voir retirer fin juillet 50 hectares donnés en bail par l’Etat du Sénégal à Mbodiène pour son projet de ville nouvelle, Akon City, selon Africa Intelligence. Cependant le régime de Diomaye Faye a décidé de lui laisser 5 hectares qu’il a acheté en titre foncier avec les Domaines. Toujours selon les informations de la revue citée, « Akon n’a pas pu trouver les milliards de dollars nécessaires pour lancer sa ville et devrait se contenter finalement de faire une résidence avec des villas ».



En guise de rappel, le gouvernement sénégalais avait averti fin 2023 qu’il romprait le contrat et récupérerait les terres dans les prochains mois, si aucune avancée concrète n’était constatée.



Officialisé en 2018, le projet Akon City avait suscité un fort enthousiasme au Sénégal, où il a bénéficié du soutien initial des autorités et notamment du chef de l’État, Macky Sall.