Projet de construction pont de Lungi/ Accord entre l’Etat Sierra Léonais et CRBC: Quid de l’implication du groupe ATEPA?

Dans un communiqué largement partagé il y’a quelques jours, il est mentionné que l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa a été désigné par l’Etat de la Sierra Léone qui aurait décidé de s’offrir l’expertise du Sénégalais. Un marché énorme de plus de 1000 milliards de francs CFA qui impliquerait la construction du « pont de Lungi », long de 8 km et visant à faciliter la mobilité autour de l’aéroport international de Lungi. Dans des documents en notre possession et concernant justement ce pont, il s’agit d’un mémorandum d'accord entre le gouvernement de la Sierra Leone et la China Road and Bridge Corporation.







Dans une lettre datée du 11 septembre 2023, l’Etat Sierra Léonais à travers la cellule du Trésor du ministère des Finances fait savoir « qu’il lui est demandé de se référer à une lettre, datée du 12 août 2023, de la China Road and Bridge Corporation (CRBC), adressée au ministre en chef, au ministre des Finances et au ministre des Travaux publics et des Biens publics, référence : CRBC. -WCARO/2023/094, sur l'objet : Lettre de rapport sur les résultats existants et les progrès supplémentaires réalisés par le CRBC sur le projet de pont Freetown-Lungi, Sierra Leone. Dans cette lettre, il est écrit que « le gouvernement de la Sierra Leone (représenté par le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances), lors d'une visite officielle en République populaire de Chine en mai 2023, a eu des discussions avec la CRBC sur le projet Freetown-Lungi. Bridge Project, Sierra Leone CRBC a ensuite envoyé un groupe de travail en Sierra Leone qui a rencontré le ministre des finances en août 2023. Au cours de cette réunion, des discussions ont eu lieu concernant la poursuite de la coopération entre le gouvernement et la CRBC et ils ont produit un projet de protocole d'accord.







En août dernier, le protocole d’accord au projet de pont Freetown - Lungi et aux projets routiers prioritaires identifiés par le gouvernement de la Sierra Leone (ci-après dénommés les « Projets ») est signé entre les deux parties ( Sierra Leone et CRBC). Pourquoi le nom du Groupe ATEPA n’a t-il pas été cité dans cet accord ? D’où pourrait intervenir l’implication de Pierre Goudiaby ATEPA? L’architecte sénégalais aurait-il un autre contrat hors de ce protocole et qui le lierait à l’entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation (CRBC)? Des interrogations auxquelles, Pierre Goudiaby ATEPA pourrait en ce qui le concerne, apporter des réponses.







Cheikh S. FALL