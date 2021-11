Projet d’uniformisation entre l’Ipres et la Css : « Nous attendons 500.000 cartes pour les pensionnés des deux institutions » (Amadou L. Dieng, DG Ipres)

La marche vers la numérisation des institutions sociales que sont l’Ipres et la Caisse de sécurité sociale se poursuit inexorablement.

Ce samedi, l’Ipres et la Css ont ainsi voulu montrer la matérialisation progressive de l’innovation à travers NDAMLI. Un match amical sanctionné par la victoire de l’Ipres s’est tenu sous la présence des autorités des deux institutions.

Et à cette occasion, le Dg de l'Ipres, Amadou Lamine Dieng, a vanté les mérites de la numérisation en cours qui soulage à bien des égards les pensionnés. « La dématérialisation de nos procédures est aujourd’hui une réalité. Il est même à préciser que nous avons signé une convention avec un partenaire stratégique pour la généralisation des cartes à tous les participants. Ainsi, 500.000 cartes sont attendus pour satisfaire les pensionnés », a annoncé le directeur de l’Ipres qui s’exprimait aux côtés du PCA, Mamadou Racine Sy.