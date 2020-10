Projet Redisse : Le ministre de l'environnement remet les clefs d'une ambulance au Directeur des Parcs Nationaux



Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a remis ce matin au Directeur des Parcs nationaux, les clés de l'ambulance acquise dans le cadre du Projet REDISSE (Regional Disease Surveillance Systems Enhancement). Un geste hautement apprécié surtout dans ce contexte de Covid 19, a dit le ministre.



Avant cette ambulance, d’autres moyens roulants avaient été rendus disponibles dans le cadre du même projet et remis aux Directeurs des Parcs Nationaux et à celui des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des sols.





Avec l’appui de la Banque mondiale, le projet REDISSE travaille au renforcement de la capacité intersectorielle nationale et régionale pour la surveillance des maladies de collaboration et de préparation aux épidémies en Afrique de l’Ouest. Elle adresse les faiblesses systémiques au sein des systèmes de santé animale et humaine qui entravent la surveillance efficace de la maladie et de la réponse.