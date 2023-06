Programme des 100 mille logements, gestion des déchets solides… Le ministre de l’Urbanisme fait le point et note les difficultés

Le ministre de l'urbanisme a fait le point sur le programme des 100 mille logements. Abdoulaye Saïdou Sow a fait savoir que le président de la République a projeté 5000 unités d'habitation par an lorsqu'il a lancé le programme.



Toutefois, le ministre précise que « le président de la République projette maintenant à 20 mille son objectif. C'est pourquoi il a créé un environnement pour faciliter sa faisabilité qui a abouti à la signature de convention avec 23 promoteurs sénégalais. Il faut reconnaître qu'ils ont rencontré des difficultés » fait-il savoir à l’atelier de validation politique de la revue sectorielle 2023.



Ainsi après l'évaluation de la situation, le ministre note que l'Etat s'est ouvert à des partenaires étrangers pour l'atteinte du nouvel objectif fixé à 20 mille logements par an à partir de cette fin d'année 2023



Le ministre est revenu sur le manque d'instruments de planifications qui plombe la faisabilité dudit programme dans plusieurs localités. C'est ainsi que l'État a lancé le programme national de planification urbaine et de gestion des risques pour l'atteinte de 50% des objectifs en 2035.



Abdoulaye Saïdou Sow se dit satisfait de l’évolution du programme Sénégal zéro déchets car la transformation de l’UCG et SAGEB a permis à cette nouvelle société d’avoir les coudées franches pour mieux appliquer le programme du président de la République.



Le Promoged aussi est un projet d’un montant de 206 milliards pour 238 communes, le Président a exigé que ce projet soit élargi aux régions du centre pour les accompagner dans la gestion des déchets.