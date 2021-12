Programme « Xëyu Ndaw Yi » : Formation des jeunes aux métiers de l’environnement.

Dans le cadre du programme « Xëyu Ndaw Yi » le ministère de l’environnement a organisé des séances de formation dédiées aux jeunes qui souhaitent embrasser les métiers de l’environnement. Ledit atelier présidé par le colonel Momar Fall, inspecteur des eaux et forêts de Dakar apparaît comme un pas de plus vers l’accès rapide à l’emploi aux jeunes.

Cette première séance organisée à Pikine sera pérennisée et s’étendra dans l’ensemble du territoire régional. « Ces séances se feront sur l’ensemble de territoire régional à raison de 2 jours par département », confirmera le colonel Momar Fall.



Respect des consignes pour les exercices qui leur seront assignés au cours des missions, précisions dans les attentes du gouvernement par rapport à leur travail, seront au menu.



Ledit atelier est également l’occasion pour le colonel Momar Fall de rappeler les objectifs de ces séances de formation qui constituent un grand bond en avant dans l’employabilité des jeunes, un puissant levier de développement économique.