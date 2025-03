Production de semences : SWAMI AGRI octroie 130 hectares à l’ISRA

L’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) s’est implanté dans la zone de Mbane dans le cadre d’un projet d’aménagement dédié à la production de semences. Ce projet s’inscrit dans un partenariat public-privé avec SWAMI AGRI, visant à constituer un capital semencier et à contribuer ainsi à l’autosuffisance alimentaire du Sénégal. Dans cette optique, la filiale de SENEGINDIA a mis à disposition de l’ISRA 130 hectares de terres dans la zone de Mbane (région de Saint-Louis) pour la production de semences.



Lors d’une visite sur le site, le ministre de l’Agriculture a salué cette initiative et félicité les deux partenaires. Il a également appelé le secteur privé à s’impliquer davantage pour multiplier les collaborations avec l’État du Sénégal, dans le but de renforcer la sécurité alimentaire du pays.