Procès pour diffamation : Matar Dabo reconnu coupable et condamné par le tribunal (Document)

Le Secrétaire Général du Syndicat national des cadres et employé de l’administration publique a été condamné pour diffamation et complicité de diffamation par la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Il était reproché à Mactar Dabo d’avoir via un communiqué de presse fait passer des accusations contre la Directrice de la pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), Annette Seck Ndiaye