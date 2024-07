Procès pour diffamation: Aminata Touré confirme un « carnage financier » devant la barre

Devant la barre du tribunal de grande instance, l’ancien premier ministre, Aminata Touré a été soumise à une interrogatoire sur son post acculant l’ancien ministre de l’équité sociale, Mansour Faye. D’emblée, elle a été invitée à confirmer la propriété du post partagé sur les réseaux sociaux.



« J’ai absolument écrit cela. Cette affaire est la suite d’une longue série de harcèlement du président de la republique Macky Sall dont Mansour Faye n’est qu’une infime partie. Je l’ai dit Macky Sall est le premier responsable », a soutenu l’ancien ministre de la justice et garde des sceaux. Aminata Touré s’est basée sur les conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes sur les 1000 milliards de fonds force covid-19 notamment à la page 100 - 101 pour étayer ses propos et acculer Amadou Mansour Faye.



« Je ne suis pas la seule à l’avoir dit, des centaines de sénégalais l’ont dit, des centaines de journalistes l’ont dit », a précisé Aminata Touré.







Dans ce procès pour diffamation, le rapport définitif de la Cour des comptes sur les 1000 milliards Fcfa des fonds force covid-19 a été au cœur des débats. Interpellée par le procureur, Aminata Touré a été droite dans ces bottes.



« Vous évoquez le mot « Carnage » ça renvoie à quoi ? », lui demande le représentant du ministère public.



« Ça renvoie à la surfacturation. Pour le cas précis, il est dit dans le rapport qu’il y’a une surfacturation en riz pour 2,7 milliards Fcfa. Je ne suis pas la seule à le dire, 20 députés ont également demandé à ce que Mansour Faye soit traduit devant la haute Cour de justice (…) il s’agit de 2,5 millions de surfacturation en riz avec 2,399 milliards pendant que certains mourraient dans les hôpitaux et d’autres mourraient de faim. Avec cette sommes on pouvait construire des hôpitaux», a souligné Aminata Touré.



A la question d’un conseil de la partie civile à savoir si le rapport de la Cour des compte indique que Mansour Faye est coupable ? L’accusée a soutenu que le rapport indique clairement que le ministère de l’équité sociale dirigé par Mansour Faye a fait une surfacturation de 2 milliards Fcfa en riz.



« Est-ce que Mansour Faye seulement travaille au ministère ? », a lancé un autre avocat du plaignant Mansour Faye.



« Depuis quelques années, les ministres sont ordonnateurs des dépenses. Une personne ne pouvait pas être engagée sans l’approbation du ministre en question», a répondu Madame Touré. L’avocat relance en lui demandant si dans le rapport, le mot « carnage financier » a été utilisé. Dans sa réponse, la prévenue dans cette affaire de diffamation parle de commentaire avec l’utilisation du mot « carnage ».



« Le rapport fait mieux. Il constate qu’il y’a une surfacturation. C’est un commentaire qui sied à son mot. Je me suis indignée et j’ai demandé à nos autorités de faire la lumière sur cette affaire. », a déclaré Aminata Touré. La partie civile a poursuivi en lui demandant si elle était prête à présenter des excuses en cas de culpabilité, elle en a profité pour clamer son innocence.



« Je n’ai aucune excuse à présenter c’est Mansour Faye qui doit présenter des excuses au peuple sénégalais. Je considère que je ne devais pas être là», a soutenu devant la barre l’ancienne présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (Cese).