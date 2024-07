Procès pour diffamation: Aminata Touré appelée à la barre après la reprise de l’audience

L’affaire de diffamation opposant le maire de Saint-Louis, Mansour Faye à l’ancien premier ministre Aminata Touré a été immédiatement appelée à la barre à la suite de la reprise de l’audience à 13H 00 minute devant le tribunal de grande instance de Dakar.







Aminata Touré a été appelée à la barre et invitée à décliner son identité par le président du tribunal avant que le magistrat ne lui rappelle les charges qui l’amène à la barre.



« Vous êtes prévenue du délit de diffamation. Est-ce que vous reconnaissez les faits ? », lui demande le juge.



« Non », a répondu Aminata Touré avant d’être autorisée à se rassoir pour laisser place à son avocat Me Amadou Aly Kane qui introduit une exception. L’avocat a plaidé pour une investigation complète des 1000 milliards Fcfa des fonds force covid-19 avant de pouvoir juger sa cliente sur un fait d’intérêt national. Après que la partie civile s’est opposée, le représentant du ministère public a quant à lui requis de poursuivre les débats. Finalement, la défense a décidé d’un commun accord de retirer l’exception pour entrer dans le fond des débats. L’affaire a été retenue.