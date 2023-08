Procès pour diffamation - Affaire kouthia / Amina Poté : La date des plaidoiries enfin fixée par le juge …

Les choses sérieuses vont démarrer dans l’affaire mettant en cause Samba Sine alias Kouthia à son ancienne collègue, Amina «Poté» qui avait esté en justice pour laver son honneur suite à une présumée diffamation sur sa personne. Après un premier renvoi de ce procès en diffamation qui devait initialement se tenir le 26 juillet (renvoyée à une autre date afin que le paiement de la consignation, fixée à 50.000 F CFA, puisse être effectué.) Ce mercredi 23 août, dakaractu a appris que le juge a une nouvelle fois renvoyé l’affaire qui sera appelée à la barre le 08 novembre prochain avec cette fois-ci le démarrage annoncé des plaidoiries.



Kouthia, ancien humoriste et agent de la Télévision futurs média (Tfm) est accusé d’être l’auteur d’enregistrements sonores (audios) dans lesquels il aurait traité Amina Poté de lesbienne et d’alcoolique. Un affront que compte laver son ancienne collaboratrice et animatrice à la TFM. Poté, a travers son avocat avait servie une citation directe à Kouthia, en plus d’une requête de 100 millions de fcfa en dommages et intérêts.