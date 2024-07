Procès en appel de l’affaire Boffa-Bayote: le verdict connu le 29 août prochain

Apres deux jours d’intenses audiences dans l’affaire dite Boffa Bayotte, la cour l'a mise en délibéré pour le 29 Août 2024.

Le procès de ce jeudi est marqué par les face à face entre le juge et les témoins qui sont entendus sur les charges contre Rene Capin Bassene et Oumar Ampoy Bodian, poursuivis en première instance pour 14 chefs d’inculpation, dont association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation.

Dans son réquisitoire le parquet demande le maintien des décisions de la première instance tout en élevant certaines charges dont la participation à un mouvement insurrectionnel et sortie irrégulière de correspondance.

La défense espère l’acquittement sur certains points et annonce des poursuites contre l’Etat du Sénégal.

Le verdict sera connu le jeudi 29 août 2024 à partir de 10h à la salle d’audience de la Cour d’appel de Ziguinchor.