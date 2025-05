Procès de Sean "Diddy" Combs : Accusé de trafic sexuel et de racket, il risque la prison à vie

Le procès très attendu de Sean "Diddy" Combs s’est ouvert ce lundi 5 mai 2025 au tribunal fédéral de Manhattan. L’artiste et magnat de l’industrie musicale, aujourd’hui âgé de 55 ans, fait face à de lourdes accusations : trafic sexuel, enlèvements, organisation de fêtes sexuelles sous contrainte et transport de victimes à travers les États-Unis à des fins d’exploitation. Depuis son arrestation en septembre 2024, Puff Diddy est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis huit mois.



La première journée d’audience a été consacrée à la sélection du jury, dans une atmosphère tendue et hautement médiatisée. Le juge a ordonné l’anonymat des jurés pour leur sécurité, signe de la sensibilité de l’affaire. Selon l’acte d’accusation, Combs aurait exploité son réseau professionnel, notamment son label Bad Boy Records, pour mettre en place un système de coercition et d’abus sexuels, souvent lors de soirées appelées "Freak Offs".



Parmi les témoins attendus figure l’ex-compagne de Combs, Cassie Ventura, qui l’accuse de violences physiques et sexuelles. Une vidéo diffusée par CNN en 2024, montrant P-Diddy en train de la frapper dans un hôtel, pourrait être présentée comme preuve. En plus du volet pénal, plus de 120 plaintes civiles ont été déposées contre lui.



Le procès pourrait durer jusqu’à huit semaines. S’il est reconnu coupable, Diddy risque la prison à vie. Ce procès pourrait marquer la chute définitive d’une des figures les plus influentes de la musique urbaine américaine.