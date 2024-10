Procès de Bougane à Tamba : La séance suspendue après les témoignages de la partie civile 

La séance a été une fois de plus suspendue dans la salle d'audience du Tribunal de Grande Instance de Tambacounda aux environs de 14h. En effet, les témoins de la partie civile à savoir: les gendarmes en poste ont tous donné leur version. " Au 1er barrage, nous n'avons reçu aucun ordre d'arrêter le cortège de Bougane... Je confirme que Bougane Gueye n'a tenu aucun propos déplacé à l'endroit des gendarmes", a témoigné un gendarme en poste, ce jour-là. Des témoignages qui seraient favorables au leader de "Gueum sa Bopp". Ce qui a fait jubiler les avocats de Bougane, Me El Hadji Diouf, Me Souleymane Soumaré qui sont confiants pour la suite. A la reprise de l'audience, les témoins à décharge à savoir, les membres de la coalition "Sam Sa Kaddu", ( Thierno Bocoum, et Anta Babacar Ngom) vont donner leur version, nous dit notre reporter sur place.