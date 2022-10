Problème d’eau au Crous de Bambey - Le Dg Moustapha Guèye précise n’avoir jamais reçu de facture de la Sen’Eau.

La polémique enfle à l’Université de Bambey où des voix d’étudiants se sont élevées pour dénoncer une certaine pénurie d’eau, accusant le CROUS d’avoir manqué de payer des factures de la Sen’Eau. Face à la presse, le Directeur Général a eu à apporter des précisions estimant que son institution a été accusée à tort. Moustapha Guèye qui dit s’étonner d’entendre dire que le CROUS de Bambey n’a pas honoré ses factures d’eau qui s’élèveraient à une centaine de millions, confie que les allégations sont bien loin des faits.



« Le CROUS de Bambey est responsable de la gestion de cinq campus repartis entre Diourbel, Bambey et Ngoundiane. Dans les trois campus qui regroupent les sites de Diourbel, le campus 2 de Bambey et l’ISFAR de Bambey ; le CROUS a développé un système autonome d’exploitation de stockage et de distribution d’eau. Ainsi, ces différents campus ne font pas appel aux services de l’opérateur de gestion du patrimoine la Sones, ni aux services de l’exploitant Sen’Eau. Des solutions développées par le CROUS ont permis à ces différents campus de disposer de l’eau en quantité et en qualité sans solliciter le réseau de la Sones ou les services de Sen’Eau » dira-t-il, non sans reconnaître que c’est dans le campus (campus 1 de Bambey), l’approvisionnement en eau dépend effectivement du réseau de la Sones et des services de Sen’Eau.



Moustapha Guèye de signaler, quand-même, qu’ « aucune relation directe ne lie ces deux structures au Crous de Bambey. »



Dans la foulée, il confiera la main sur le cœur, que sa structure n’a jamais reçu de facture d’eau émanant de la Sen’Eau, précisant que la consommation d’eau de ces deux campus est prise en charge par l’Université de Bambey qui est un autre établissement public autonome différent du CROUS de Bambey. Confirmant les démarches entreprises par l’Université de gérer cette situation, Moustapha Guèye dira s’engager « avec elle pour enrayer définitivement les problèmes d’eau au niveau de l’espace universitaire. » Affaire à suivre….