Problématique de l'accès à l'eau potable: Le Forum Civil et Osiwa à l'écoute des populations pour des solutions définitives.

Pour trouver des solutions à la problématique de l'accès à l'eau potable dans les différentes communes de la capitale, le Forum civil en partenariat avec l'Osiwa, a initié une série de rencontres avec les populations pour recueillir leurs préoccupations afin de trouver des solutions définitives.



"Il n'arrive pas un seul jour que les populations ne se lèvent pas un peu partout pour décrire la problématique de l'accès à de l'eau de qualité, mais aussi et surtout la cherté des factures. C'est dans ce cadre là que nous avons initié avec Osiwa un programme pour l'intégrité et la transparence hydraulique que nous allons mener dans les différentes communes de Dakar. Et nous avons commencé aujourd'hui par Grand-Dakar à travers notre comité territorial de justice fiscale, pour donner la parole aux populations afin de recueillir les préoccupations par rapport aux problématiques liées à l'accès à l'eau potable", a souligné le coordinateur du Forum civil...