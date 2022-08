Prix international Cheikh Ahmadou Bamba pour le récital du Saint Coran : Le comité d'organisation à Médina Baye...

Une délégation du prix international Cheikh Ahmadou Bamba pour le récital du Saint Coran avec à sa tête, Cheikh Abdou khadre Niang et Cheikh Ahmed Saloum Dieng s'est rendue ce dimanche à Médina Baye. Elle a été reçue par le responsable du prix international Cheikh Al Islam pour le récital du Saint Coran, Cheikh Abdoul Malick Niass (fils de Baye Niass).



Les échanges ont tourné autour de l'organisation de la première édition de ce prix qui a reçu les bénédictions du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et de son porte-parole Cheikh Bassirou Mbacké Abdou khadre.



Selon Cheikh Ahmed Saloum Dieng, du 02 ème au 04 ème jour du Safar, le comité d'organisation va procéder à la mise en œuvre du programme et les prix seront décernés aux plus méritants.



Après avoir reçu ses hôtes, Cheikh Abdoul Malick Niass, a formulé des prières pour la réussite de l'organisation de la première édition du prix international Cheikh Ahmadou Bamba pour le récital du Saint Coran...