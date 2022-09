Prévention des incendies : l’entreprise KARPOWERSHIP renforce le système de sécurité incendie de l’Hôpital Albert Royer

Depuis plusieurs années, l’hôpital pour enfants Albert Royer de Dakar bénéficie de dons émanant pour la plupart, de la grande firme KARPOWERSHIP qui dans ses bonnes œuvres, contribue à renforcer les nécessités de l’hôpital. Aujourd’hui ce partenaire privilégié s’est fait encore remarquer pour un accompagnement en sécurité incendie. Ce système de sécurité est composé d’une centrale de détection et d’alarme, des détendeurs, des extincteurs portatifs, des signalisations d’évacuation et des consignes de sécurité. Un don nécessaire si l’on s’en tient aux propos du vice-président de l’entreprise en Afrique, Ali Hjaiej : « on est là pour répondre à un besoin, une urgence qui a fait la une au Sénégal y a quelques mois à travers l’incendie qui a frappé l’un des hôpitaux des enfants, c’est pour prévenir cela qu’on a jugé nécessaire d’accompagner l’hôpital Albert Royer », a-t-il déclaré.



Au-delà de la distribution de l’électricité aux hôpitaux, aux universités et écoles, mais aussi aux industries à travers une centrale flottante, KARPOWERSHIP s’est aussi fait remarquer dans le social, depuis très longtemps ce dernier a accompagné plusieurs hôpitaux dans le monde. Aujourd’hui, l’action globale de KARPOWER s’élève au-delà de 130 millions de CFA dans le cadre de ses actions sociales.