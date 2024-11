Présidentielle aux Usa: Bassirou Diomaye Faye félicite le Président Donald Trump

Le chef de l'Etat Sénégalais , Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations au Président nouvellement élu aux États-Unis. " Félicitations au Président Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis. J’ai à cœur de renforcer la coopération entre nos deux pays et d’œuvrer ensemble pour la paix, la prospérité et le respect des valeurs que nous avons en partage ", a-t-il écrit sur X (ex Twitter ). Ancien président des États-Unis, Donald Trump est sorti vainqueur de la présidentielle du 5 Novembre 2024 devant Kamala Harris.