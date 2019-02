Présidentielle-Jeux des alliances : L'analyse lucide de Cheikhou Oumar Sy

« Au-delà de la carte électorale, il faudra avoir une lecture objective et détachée de la carte des alliances et de leurs conséquences au lendemain de l'élection présidentielle du 24 Février 2019. Le génie du Président c'est d'avoir complètement mis hors jeu des partis historiques comme le PS et le PDS avec des dommages collatéraux pour les partis de gauche tels que le PIT, LD, And Jef qui sont passés à la trappe.

Avec Macky Sall les lignes ont complètement bougé pour créer de nouvelles forces qui devront survivre selon le desiderata des citoyens devenus plus exigeants.

Une des réalités qui sera constante pour les années à venir c'est que les coalitions vont remplacer les partis traditionnels.

L'autre réalité c'est que le champ politique connaîtra un renouveau important pour faire émerger des forces plus citoyennes et les réseaux sociaux serviront de plateformes avec une influence réelle sur les prises de décision politique.

Entre le pôle BBY, Coalition I#dy2019, Coalition #Sonko Président, il faudra certainement compter sur la caution politique et morale du PUR qui vient d'avoir le soutien de Bes Du Nakk. Cette dernière coalition bien présente sur le terrain et bien organisée, pourra s'appuyer sur la détermination d'un leader, en l'occurrence Serigne Mansour Sy Djamil, qui connait bien le terrain pour avoir participé à toutes les échéances depuis 2012.



Au-delà des questions de bonne gouvernance et d'économie, certains partis politiques traditionnels savent qu'ils jouent leur dernière carte et qu'ils vont difficilement survivre aux élections présidentielles.



Si pendant des années nous avions émis le vœu d'un renouvellement du landerneau politique, 2019 est bien l'année qui marquera un tournant décisif pour atteindre cet objectif. Me Abdoulaye Wade le sait très bien et il compte jouer sa partition avant que son fils ne soit complètement mis hors circuit ».