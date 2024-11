Présidentielle Américaine : Donald Trump revendique sa victoire avec 267 grands électeurs remportés contre 224 pour Harris

Le candidat républicain a pris la parole ce mercredi pour déclarer avoir « écrit l’histoire » car, la victoire est déjà acquise. Selon Donald Trump, « c’est une grande victoire pour la démocratie », avant d'indiquer qu'il allait désormais revaloriser les ressources des États Unis.



« Nous allons rendre la santé à l’Amérique », a déclaré l’ancien président des États Unis qui, au terme de ce scrutin, revendique la victoire avec 267 grands électeurs remportés contre 224 pour Kamala Harris, la candidate démocrate. Trump, devant son public réitère que l’Amérique sera un pays prospère et libre, l’Amérique sera plus forte et plus sûre comme elle ne l’a jamais été auparavant.



Nous entrerons dans l’âge d’or. L’un des plus grands « Swing states », la Pensylvanie avec 19 grands électeurs est pour rappel, dans l’escarcelle des républicains. À noter que, pour l’heure, le premier ministre Hongrois et le président Français Emmanuel Macron viennent de féliciter le candidat des républicains...