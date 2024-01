Présidentielle 2024 : « On ne peut plus reculer, on ira coûte que coûte à l'élection! » (Dame Mbodj)

À quelques jours de la campagne électorale comptant pour la présidentielle du 25 février 2024, les états généraux des candidats engagés dans cette élection s’affairent en vue de cette échéance à venir. Des coalitions se forment de part et d’autre. Ce janvier 2024, la coalition "Diomaye Président" dans sa logique de recevoir ses nouveaux alliés, a fait face à la presse pour se prononcer sur l’actualité politico-judiciaire en lien avec la présidentielle de février 2024.

Devant un parterre d'alliés et de sympathisants, le sulfureux Dame Mbodj a pris la parole et n’a pas manqué de tirer à tout vent sur le camp du pouvoir et du PDS qui ont engagé une bataille à l’Assemblée Nationale.

Selon Dame Mbodj, l’enquête parlementaire qu’a entreprise le PDS en complicité avec le président Sall est une farce dont la finalité est d’empêcher la tenue de la présidentielle à venir.

Poursuivant son propos, Dame Mbodj, l'un des membres de cette coalition, assure qu’il n’y a pas une situation exceptionnelle qui pourrait empêcher la tenue de la présidentielle. Pour finir, il assure « qu’on ne peut plus reculer, que ça leur plaise ou non, on ira à l'élection!! »