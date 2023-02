Présidentielle 2024 : Le maire de Dabaly, Samba Sall, investit le président Macky Sall et salue son leadership à la tête de l'UA.

Pour le maire de Dabaly, le passage du président Macky Sall à la tête de l'UA a connu un succès sans précédent. Selon Samba Sall toujours, plusieurs objectifs ont été atteints et un fort plaidoyer a été fait en faveur de l'Afrique dans le cadre de la protection de l'environnement, de la lutte contre le terrorisme, de la représentation du continent comme membre permanent dans certaines institutions telles le G20, l'ONU etc.

"Le Président Macky Sall a compris les enjeux nationaux et internationaux, c’est pour cela qu’il a abattu un excellent travail à l’UA", a-t-il soutenu.

Revenant sur la visite du président Macky Sall chez le khalife des Layène à l'occasion d'un grand rassemblement, le maire de Dabaly de saluer son discours de "haute portée".

"Nous prévenons contre les fossoyeurs de la République. Ils ne peuvent pas détruire le travail abattu par les dignitaires religieux comme Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy. En visite chez le Khalife des Layène, le président a donné des gages aux chefs religieux. Il est la seule autorité qui garantit la sécurité et la tranquillité des populations".

Concernant la participation du président Macky Sall à la prochaine élection présidentielle, Samba Sall a déclaré ceci. "Macky doit aller au delà du deuxième quinquennat et poursuivre son programme PSE qui va au-delà de 2035. Il doit poursuivre ce programme pour deux raisons : la stabilité du pays et pour la continuité du développement. Il a une vision pour le Sénégal et aucun homme politique ne le dépasse. Nous appelons Sonko à la raison...", a-t-il lancé.