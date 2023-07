Présidentielle 2024 : Le Pr Daouda Ndiaye déclare sa candidature.

Leader du mouvement « Action », le Pr Daouda Ndiaye a déclaré, ce 6 juillet, sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024. Il compte prendre part aux élections en tant que candidat indépendant.



« Après avoir magnifié le travail abattu par tous les présidents qui se sont succédé de notre Independence à aujourd’hui, à savoir le Pr Senghor (Paix à son âme), le Président Diouf, le Président Wade et l’actuel Président Sall, je compte m’appuyer sur leurs réalisations pour asseoir un programme de développement durable », a soutenu l’agrégé en Parasitologie.



Le Pr Ndiaye entend, également, fonder son action sur la préservation des avancées démocratiques du pays.



« Au-delà de ces réalisations, nous comptons consolider les acquis démocratiques qui font du Sénégal une référence dans le monde et c’est pourquoi je salue la récente décision prise par le Président de la République Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat », a-t-il dit.



Le Pr Daouda Ndiaye compte, par ailleurs, sur son parcours, son expertise, ses relations au niveau national et international pour mener le Sénégal vers le développement. Il est convaincu que le programme sur lequel il a travaillé durant plusieurs mois avec ses collaborateurs, sera à la convenance du peuple sénégalais.



Le Pr Daouda Ndiaye est un enseignant titulaire des universités et Directeur Général du Centre International de recherche et de formation en Génomique Appliquée et de Surveillance Sanitaire (CIGASS).