Présentation du livre-programme « Tekki »/ Bougane se résume : « Mon objectif est de permettre aux Sénégalais de vivre dans la dignité et la décence »

Le président de la coalition Guem Sa Bop et candidat déclaré à la présidentielle de 2024 n’est pas passé par quatre chemins pour dévoiler le contenu de son livre « Tekki » de 124 pages avec 24 axes programmatiques qui prennent en charge l’éducation, la santé, les femmes, les jeunes, l’industrialisation…







Bougane Gueye Dany, dans ses œuvres, se confesse devant ses militants et sympathisants venus de toutes les contrées du Sénégal pour assister à cette cérémonie de d’investiture et de présentation de son livre-programme. « Je ne serai pas le père de la nation ni le gardien de la constitution, mais plutôt le serviteur de la nation. Mon objectif est de montrer aux sénégalais, qu’il nous faut vivre dans la dignité et la décence » a confié le candidat à la prochaine élection présidentielle qui invite les jeunes à se départir de cette idée selon laquelle : « il faut quitter le pays pour réussir… ». Brandissant son œuvre qui a enregistré la contribution de plusieurs sachants dans plusieurs domaines, le président de la coalition Guem Sa Bop montre la voie du « Tekki »: « Il nous faut être conscient que c’est nous qui devons construire ce pays. Il est bien possible de s’en sortir ici en croyant en soi. N’écoutez pas ceux qui vous disent que votre réussite se trouve au delà de nos frontières. C’est possible ici. Oui, nous allons le réussir ensemble et gouverner ensemble à partir de 2024 » déclare Bougane Gueye Dany.











Se tournant vers les femmes, le leader de Guem Sa Bop se réjouit de la forte mobilisation et annonce dans la foulée que dans son programme, elle sont bien prises en compte. « Nous allons débloquer 100 milliards chaque année pour fiancer les femmes » promet le candidat à la candidature.











Cheikh S. FALL