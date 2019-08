Présentation des 12 Lions retenus pour le Mondial Chinois

Maurice Daly Ndour, 27 ans 2m06, le natif de Sindia va mener ses coéquipiers au mondial Chinois en tant que capitaine de la sélection. Le puissant et explosif ailier du Sénégal, l’homme aux Dreadlocks, toujours spectaculaire sur les parquets sera un relai de poids pour le coach Moustapha Gaye.







Xan Dalmeida à 36 ans, 1m83, le franco-sénégalais est l’un des doyens de la sélection, Xan qui a fait toute sa carrière en France, a démarré en Pro A à l’Élan Béarnais Pau-Orthez. Le virevoltant meneur des « Lions » sera à coup sûr un atout indéniable pour le mondial en Chine.







Djibril Thiam, l’ailier des « Lions » désormais un des cadres de la tanière, avec son 2m06 et ses 33 ans, il déjà gouté aux joies d’un mondial, notamment celui de 2014, avec un certain Cheikh Sarr aux commandes. Thiam sera un atout de taille pour Moustapha Gaye.







Pape Moustapha Diop,la pépite de Saint Louis Basket club, passé par l’As Douanes, brille désormais en Europe. Il est l’une des valeurs sûres du Basket Sénégalais. Après avoir éclaboussé le championnat local de son talent, l’ailier de 22 ans intraitable dans le un contre un et les transitions offensives, compte bien déployer ses 2 mètres en Chine.







Lamine Sambe international sénégalais depuis pratiquement 3 ans, l’arrière des « Lions », aujourd’hui âgé de 29 ans, pour 1m88, taquine la balle orange depuis ses 6 ans. Rien d’étonnant quand on voit sa facilité dans le jeu notamment sa dextérité sur les shoots à trois points.







Mouhammad Faye réputé fantasque, parfois ingérable, le bonhomme a du talent plein les baskets. À 33 ans, l’ailier fort Sénégalais, qui évolue à l’Etoile rouge de Belgrade, a été désigné meilleur marqueur de l’Afrobasket 2011 et double médaillé de bronze en 2013 et 2015 avec les « Lions » toujours en Afrobasket. Une longue présence dans la tanière gage de sa performance et de son apport de haut de son mètre 08.







Momar Ndoye Né a Rufisque, le Franco-Sénégalais a rallié la France à l’âge de 7 ans, suivant les traces de son père Basketteur professionnel en France. Agé de 24 ans pour 1m98, Momar Ndoye sera à surveiller au sein de la Team Sénégal.







Ibrahima Fall Faye, 22ans. Le pivot des Leuven Bears en Belgique, devra dominer dans la raquette et faire usage de ses mètres 07 pour s’imposer et faire briller le Sénégal dans ce groupe H relevé, où les « Lions » seront en compagnie du Canada, de l’Australie et de la Lituanie.







Mactar Guèye, 2m9, 22ans. Le jeune lion de l’Université d’Alabama à Birmingham, très doué au football, a finalement penché du côté de la balle Orange. Avec une mère coach de Basket, le Rufisquois qui a rallié les USA depuis ses 16 ans, est un talent brut !







Babacar Touré 33ans,2m05, le Kaolackois évolue au poste de pivot, à Fribourg Olympic







Hamady Barro Ndiaye : 32 ans, Le ministre de la défense comme on aime à l’appeler, est une impressionnante somme de puissance et d’envergure 2m13, 107 kg. Hamady Ndiaye très en mode Showman sur le parquet, a passé une grande partie de sa carrière aux USA avant de faire un crochet en Chine puis en Italie ou il évolue actuellement.







Youssoupha Ndoye 2m13 pour 113kg, l’autre géant de la Tanière, redoutable dans la raquette, le pivot de Nanterre (Première division Française) Non drafté lors de la draft 2015 de la NBA, Ndoye avait quand même rejoint les Spurs de San Antonio pour la Summer League de 2015. Un bref passage dans l’Elite Américaine avant de changer de cap.