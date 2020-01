Présentation de voeux : Les efforts de la police et des sapeurs-pompiers magnifiés...

Le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique a procédé ce mardi à la cérémonie de présentation de vœux au personnel dudit ministère.

Lors de cette cérémonie solennelle, les efforts consentis par les éléments de la police nationale, du groupement des sapeurs-pompiers et de l'administration territoriale ont été magnifiés.

Selon le secrétaire général du ministère, pour l'année 2019,

"841 trafiquants de drogue ont été arrêtés par les éléments de la police nationale sans compter les collaborations avec d'autres corps pour l'arrestation d'autres trafiquants".

Dans la gestion de la sécurité publique, la police nationale s'est vaillamment distinguée et d'importants résultats ont été notés avec l'engagement des éléments de l'agence de sécurité à la proximité.

"La police s'est opposée à plus de 41 mille individus qui ont voulu porter atteinte à la sécurité et à la quiétude de la population", renseigne toujours le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.

Ces efforts sont également notés du côté des sapeurs-pompiers qui ont effectué selon toujours le SG, plus de 40 mille sorties de secours.

À cet effet, le secrétaire général invite le ministre de l'intérieur à mieux assister les policiers. Faire en sorte que les policiers aient accès au logement.

Prenant la parole à son tour, le ministre de l'intérieur Aly Ngouille de souligner que l'année 2019 a été une année d'intenses d'activités pour la police. Et la prévention et la lutte contre le terrorisme ont été au cœur du programme.

Par ailleurs, le ministre invitera le personnel à se pencher sur les priorités du moment...