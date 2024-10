Préparatifs de la coupe d’Afrique des clubs champions féminins : Barthélémy Dias annonce les mesures spéciales prises par la ville de Dakar

Toutefois, des mesures spéciales seront mises en place pour faciliter le déplacement, l’hébergement et assurer la sécurité de tous les participants.

L’ASC Ville de Dakar va abriter la 28ème édition de la coupe d’Afrique des clubs champions de basket féminin dans la période allant du 06 au 15 décembre 2024. C’est dans ce contexte qu’un déjeuner de presse a été organisé, ce matin, dans le but de présenter les clubs champions féminins (AWBL).Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, s'est réjoui de la présence des participants à ce petit déjeuner de presse qui marque une étape cruciale pour les préparatifs liés à l’organisation de cette coupe d’Afrique des clubs champions féminins. Pour lui, cet événement sportif de grande envergure s’inscrit en droite ligne dans leur vision pour le développement du sport et l’épanouissement de la jeunesse. Dans cette lancée, il a annoncé que la ville de Dakar est prête à relever le défi de l’organisation de cette prestigieuse compétition qui rassemblera les meilleurs clubs du continent.L’édile de Dakar a saisi l’occasion pour saluer les remarquables performances de l’ASC de la ville de Dakar de cette saison et particulièrement au président de l’ASC, Yatma Diaw. Par ailleurs, il a réaffirmé son soutien indéfectible à l’ASC ville de Dakar. « Leur succès reflète pleinement la fierté et la satisfaction de notre ville. Comme du reste, nous continuerons d’appuyer toutes les organisations sportives de la ville de Dakar dans une dynamique inclusive en rappelant au passage que le sport est bel et bien une compétence transférée », rassure-t-il. Il informe qu’à travers cette coupe d’Afrique des clubs champions féminins, Dakar a fait d’importants investissements dans la modernisation des infrastructures sportives incluant la rénovation de stades, la construction de nouveaux équipements et l’amélioration de l’accès aux installations pour les athlètes. Ceci, pour offrir des conditions de performances optimales et un confort maximal pour tous.