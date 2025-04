Quart de finale CAN U17 : Sénégal-Côte d’Ivoire, une finale avant l’heure

Ce vendredi 11 avril 2025 à 16h GMT, le stade municipal de Berrechid (Maroc) vibre au rythme d’un duel explosif : le Sénégal, tenant du titre, affronte la Côte d’Ivoire en quart de finale de la CAN U17. Un match à suspense où s’affrontent la meilleure attaque du tournoi (10 buts pour les Éléphanteaux) et la meilleure défense (0 but encaissé pour les Lionceaux).



Les Ivoiriens, menés par l’attaquant Alynho Haïdara (6 buts en 3 matchs), comptent sur leur puissance offensive, illustrée par leur victoire 6-1 contre la Centrafrique. Face à eux, le Sénégal mise sur une défense impénétrable et le réalisme de son milieu Ibrahima Sory Sow (2 buts). Le sélectionneur Pape Ibrahima Faye résume l’enjeu : « Ce sont des rapports de force. On va essayer de mettre nos forces en avant. Ce qu’on a acquis jusqu’ici, c’est d’abord une bonne défense. Maintenant, l’objectif est de ne pas encaisser de buts, tout en améliorant notre secteur offensif. »



Ce match est une première en phase finale de CAN U17 entre les deux nations, mais il porte aussi l’ombre de la revanche : en 2024, les Lions seniors avaient été éliminés par la Côte d’Ivoire lors de la CAN. Les cadets sénégalais veulent « faire oublier cette défaite ».



Au-delà d’une place en demi-finale, les deux équipes, déjà qualifiées pour la Coupe du Monde U17 au Qatar, jouent leur crédibilité continentale. Pour le Sénégal, l’objectif est un doublé historique, tandis que la Côte d’Ivoire espère renouer avec les demi-finales après 2013.



Alain Bonang