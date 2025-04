Guédiawaye – le lutteur Lac de Guiers 2 à deux doigts de la prison, pour encore une affaire de visas

Le procureur a ainsi requis un an de prison ferme. L’avocat des victimes, tout en saluant la consignation des 54 millions FCFA par le lutteur à la CDC, a insisté sur le préjudice moral irréparable subi par des jeunes issus de milieux modestes : « Ils ont tout perdu. Il faut qu’il réponde pénalement. »

De son côté, la défense a plaidé la bonne foi, mettant en avant l’absence de casier judiciaire du lutteur et sa volonté de réparer. Trois avocats ont plaidé la clémence.



Le verdict est attendu le 22 avril. Jusque-là, Lac de Guiers 2 reste libre, mais avec une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de la tête.

Le champion de lutte de Guédiawaye, Lac de Guiers 2, est cette fois au centre d’un combat bien plus délicat que ceux qu’il livre dans l’arène. Poursuivi pour association de malfaiteurs et escroquerie au visa portant sur plus de 53 millions de FCFA, le lutteur a comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye, rapporte L’Observateur.L’affaire, révélée en mai 2024, sent fort l’arnaque organisée autour d’un faux projet de voyage vers l’Europe. Dix-huit jeunes – commerçants, pêcheurs, tailleurs ou marchands – affirment avoir remis de grosses sommes d’argent à Lac de Guiers 2 et à son complice Abdou Salam Diagne (actuellement incarcéré dans une autre affaire), dans l’espoir d’obtenir des visas professionnels, sous prétexte d’un combat à l’étranger.À la barre, le lutteur a tout nié en bloc, expliquant qu’il n’a été qu’un simple intermédiaire. « Je voulais juste aider », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant avoir encaissé l’argent avant de le remettre intégralement à son acolyte. Il a justifié l’opération par les préparatifs de son combat contre Siteu, arguant qu’un quota de cinq accompagnants lui avait été octroyé.Mais le parquet n’y croit pas une seconde. Une vidéo projetée en audience montre Lac de Guiers 2 en train de rassurer les victimes et de faire des promesses claires sur les visas, preuve, selon le ministère public, d’une manipulation bien huilée : « Il a utilisé sa notoriété pour tromper des jeunes en quête d’un avenir meilleur. Ce n’est pas une erreur, mais une fraude en bande organisée. »