Réhabilitation du Stade Léopold Sédar Senghor : Les clés officiellement remises au ministre des Sports

Le rugissement d'un lion endormi depuis des années résonne à nouveau à Dakar. Ce vendredi 11 avril 2025, le stade Léopold Sédar Senghor, fleuron du patrimoine sportif national, a officiellement repris vie. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diène Gaye, a présidé la cérémonie solennelle de remise des clés, marquant l'aboutissement d'un vaste chantier de réhabilitation mené dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine.



Construit en 1985, l'enceinte sportive a subi une métamorphose complète pour répondre aux normes internationales les plus exigeantes. Les travaux, confiés à la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ont porté sur :

- La rénovation complète de la tribune principale

- L'installation de 60 000 sièges modernes

- La mise aux normes internationales du terrain d'athlétisme

- L'optimisation des systèmes d'éclairage et de ventilation



Lors de son allocution, la ministre Khady Diène Gaye a souligné : "Ce stade, qui porte depuis 2001 le nom de notre illustre poète-président, Léopold Sédar Senghor, a été le théâtre des plus grands moments sportifs de notre nation. Sa renaissance ouvre une nouvelle page de notre histoire sportive."



Cette réhabilitation stratégique consolide la position du Sénégal comme hub sportif majeur en Afrique de l'Ouest, capable d'accueillir des compétitions internationales de haut niveau. Le stade devrait notamment être candidat pour organiser des matches de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.



Alain Bonang