Préparatifs Championnat du monde Savate : Dakar, capitale de la boxe Française le 15 décembre prochain

La fédération internationale de boxe en parfaite collaboration avec les fédérations Sénégalaise et Malienne de savate boxe française, organisera une journée de championnat du monde à Dakar le 15 décembre 2019. Un évènement sportif d’une dimension internationale, prévu au stadium Marius Ndiaye (18h00 GMT.) Et, dont l’organisation sera assurée en partie par le groupe évènementiel « Diabing Sports and consulting. » Une agence événementielle créée par le Franco-Malien, Mohamed Diaby, double champion du monde de savate boxe française et champion du monde de Kick-Boxing.

Pour cette grande première, la capitale sénégalaise sera le pays hôte d’au moins trois finales de championnat du monde. Dans les catégories des -60 kg, -75 kg et -80 kg le tout agrémenté par trois combats de savate Pro. Une grande première au Sénégal et peut-être même sur le continent Africain. Comme l’a souligné Mr Alphousseni Djiba, le président de la fédération sénégalaise de savate boxe française, par ailleurs, président de la confédération Africaine de Savate. Conscient de l’ampleur et de la portée de cette journée prestigieuse, les organisateurs comptent en faire la rampe d’une totale réussite.

D’ailleurs, il sera procédé a un mémorial destiné à Philipe Basse, l’un des pères fondateurs de la discipline. Un tournoi sera ainsi organisé en prélude des finales, avec des combats qui mettront aux prises de jeunes amateurs. Mais aussi des oppositions entre les meilleurs boxeurs sénégalais du moment qui en découdront avec des combattants internationaux.

Enfin, le volet social ne sera pas en reste puisqu’il est prévu une collecte de fournitures scolaires destinées aux enfants nécessiteux. Les amateurs de boxe pourront ainsi se joindre à la bonne cause en apportant des kits scolaires destinés à soutenir l’association caritative « Ecole Pies de l’Afrique de l’ouest. » Une manière de rehausser ledit événement, précise le Franco malien, Mohamed Diaby.