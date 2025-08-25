Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ?

Le doyen Alla Kane a salué la première session extraordinaire de la 15ᵉ législature comme un moment historique, affirmant que les quatre lois examinées constituent la base du « nouveau Sénégal » en matière de transparence et de bonne gouvernance. Selon lui, l’ancien OFNAC était paralysé par la corruption, ce qui impactait tous les secteurs du pays. Il a rappelé que les problèmes d’inondation sont le résultat des erreurs passées du régime précédent et que l’avenir doit être consacré à éradiquer la corruption et à restaurer l’efficacité des institutions. Pour Alla Kane, ces lois représentent un véritable souffle nouveau pour le Sénégal, un outil essentiel pour construire un État plus juste et responsable.