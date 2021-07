Pr Amsatou Sow Sidibé sur les sanctions à l’Ucad : « J’ai senti que ce sont les parents qui étaient sanctionnés »

Le Professeur agrégée des universités, Amsatou Sow Sidibé, se dit « triste » d’apprendre les décisions prises par le Conseil de discipline de l’Ucad, qui a lourdement sanctionné des étudiants pour cause de violence.



« J’ai été triste quand j’ai vu des étudiants s’adonner à la violence et être sanctionnés », a dit le professeur, à l’occasion de la sortie de la 7ème promotion LMD de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Ucad, baptisée en son nom.



Selon elle, ce sont les parents des auteurs de faits de violence dans l’espace universitaire qui ont été sanctionnés. « J’ai senti que ce sont les parents qui étaient sanctionnés. Les parents sont braves. Ne perdez pas courage, soyez persévérants », a-t-elle ajouté.



Le Professeur agrégée des universités, annonce qu'elle reste à la pointe de la lutte pour la pacification des campus du supérieur.