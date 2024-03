Pr Abdou Niang, néphrologue : « l’Etat dépense 5 milliards par an pour la prise en charge des 1000 patients »

A l’occasion de la semaine nationale du rein, le président de la société Sénégalaise de Néphrologie Dialyse et Transplantation « le matériel utilisé pour le traitement de maladie du rein est très coûteux. Pour le traitement des 1000 malades dialysés, l’Etat dépense chaque année 10 millions par malade. Ce qui fait un pactole de 5 milliards par an pour les 100 malades » renseigne le Pr Abdou Niang.







Le directeur du service de néphrologie de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye fait savoir que sur les 10 patients à prendre en charge, l’Etat ne prend que deux et les huit restants, reversés dans la liste d’attente. « Ce qui montre que l’Etat doit dégager une grosse enveloppe pour pouvoir prendre en charge les autres malades.







Face à cette situation, le Colonel-Médecin militaire invite les citoyens à aller se faire diagnostiquer. Il estime que tout citoyen doit faire un bilan général pour détecter très tôt ces maladies non transmissibles.