Pout (Thiès) : Dangote Cement Senegal forme les femmes leaders dans la lutte contre la Covid-19

Dans le cadre de la "Sustainability Week" ou Semaine du Développement Durable que célèbre le Groupe Dangote tous les mois d'octobre, sa filiale sénégalaise a porté son choix sur les femmes leaders de Pout pour éradiquer le Coronavirus.



"Elles sont nos mamans, ce sont elles nos relais au niveau de la famille. Donc si elles ont la bonne information, elles pourront protéger leurs enfants et leurs maris’’, a expliqué Mame Pathé Diakhaté, le médecin de l’entreprise.



"Cette formation est venue à son heure et Dangote Cement Senegal ne ménage aucun effort pour accompagner Pout", s’est, quant à elle, réjouie Ndoumbé Sène Ndour, actrice de développement dans la commune. Même si le nombre de malades atteints de Covid-19 est en train de baisser, la maladie continue, tout de même, de sévir.



"Le Coronavirus est toujours là, mais nous allons poursuivre la sensibilisation de la population. Avec l'accompagnement de Dangote Cement Senegal, nous continuerons le travail au sein des marchés, des quartiers, auprès des femmes, etc... Nous le faisons parce que nous sommes des mères de famille, mais également, pour le bien-être de notre commune", rassure Ndoumbé Sène Ndour.



Renforcer la sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 et le respect des mesures- barrières est, selon le docteur Diakhaté, l'unique alternative pour venir à bout du mal. "Nous sommes dans une dynamique de former quasiment tous les relais au sein des villages environnants. C'est dans ce cadre que nous avons formé ces femmes leaders".



Il faut cependant rappeler que cette formation va également permettre de protéger les employés de la cimenterie vivant dans la commune." Ce sont nos travailleurs qui sont dans ces villages. S'ils sont atteints, ils seront de potentiels vecteurs de propagation de la maladie dans l'entreprise", a-t-il averti.