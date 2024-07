Pour la prise en charge des préoccupations des travailleurs de la Justice: Le SYTJUST menace de reprendre la grève

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, le SYTJUST fait état des préoccupations des agents de la justice. " Le Ministère des Finances et du Budget fait injustement subir un préjudice matériel et moral très affligeant aux travailleurs de la Justice. Ce département du gouvernement retarde excessivement, de manière injustifiée, le paiement des primes mensuelles et du fonds commun des greffes trimestriel qui revient de droit aux fonctionnaires et agents du Ministère de la Justice. Il expose à une impécuniosité des sénégalais et des sénégalaises qui concourent dignement à l’exercice du pouvoir judiciaire et au service public de la Justice".



Selon ledit syndicat, " beaucoup de ces acteurs ou agents de la Justice n’arrivent plus à jouir convenablement de leurs salaires mensuels qui sont virés à des moments où leurs comptes en banque sont profondément débités par des échéances de prêts consentis sur la base de leurs primes mensuelles et de leurs fonds communs trimestriels. Le Ministère des Finances et du Budget provoque ainsi la précarité des travailleurs de la Justice".



Avant d'ajouter avoir saisi la tutelle, en vain. " Par courrier du 15 juillet 2024, le SYTJUST a saisi Monsieur le Ministre des Finances et du Budget de cette problématique, escomptant de son autorité des mesures ou des directives pour faire cesser définitivement les manquements endémiques de son département à l’encontre du personnel judiciaire. Aucune réponse n’est revenue de cette correspondance. Pendant ce temps, les travailleurs de la Justice attendent le paiement de la prime du mois de juin 2024 alors que le mois de juillet est à son terme. Dans les mêmes circonstances, ils attendent aussi le paiement du fonds commun des greffes comptant pour le deuxième trimestre de 2024 échu depuis le 30 juin dernier".



Fort de ce constat, le syndicat des travailleurs de la Justice menace d'aller en mouvement d'humeur, si rien n'est fait en ce sens. " le nouveau Ministre des Finances et du Budget ne semble apparemment pas comprendre la sensibilité du sujet qui revêt un caractère alimentaire et social pour les travailleurs de la Justice et leurs familles.



La reprise de la grève suspendue depuis le 20 mars 2024 devient ainsi l’unique option syndicale pour contraindre le Ministre des Finances et du Budget à la prise en charge des préoccupations des travailleurs de la Justice. Le SYTJUST a déjà mobilisé sa base et passera à l’action si aucune mesure n’est entreprise pour satisfaire sans délai ses revendications".