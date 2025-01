Pouponnière Keur Yeurmandé de Ndella Madior : « l’espérance vie des enfants condamnée à cinq ans » les révélations choquantes d’un spécialiste

La tragédie qui a frappé les enfants de la pouponnière Keur Yeurmandé, dirigée par Ndella Madior Diouf, soulève des questions alarmantes sur la maltraitance infantile au Sénégal et l'incapacité des autorités à en assurer la protection. Selon le Dr Ibrahima Giroux, spécialiste de la santé mentale et de l'enfance, les traumatismes subis par ces enfants sont d'une telle intensité qu’ils risquent de ne jamais rattraper leur développement normal. L'impact des violences et négligences infligées à ces enfants est tellement profond que, pour certains, la perspective de survivre au-delà de cinq ans reste un miracle.







Des dommages psychologiques et physiques irreversibles







Les témoignages sur les conditions de vie des enfants à la pouponnière sont poignants. Le Dr Giroux, qui a pu observer ces enfants, fait état de souffrances psychologiques sévères liées à des négligences extrêmes, voire de la maltraitance. Selon lui, le retard de développement et la violence de ces maltraitances sont tellement graves qu'ils réduisent de manière significative les chances de ces enfants de mener une vie saine et longue. Il insiste sur le fait que la période critique de la petite enfance, durant laquelle ces enfants ont vécu ces atrocités, est déterminante pour leur avenir. Sans une prise en charge adéquate, leurs chances de survie et de développement sont proches de zéro.







Mais aujourd'hui, le Dr Giroux alerte sur une autre réalité : l'absence de suivi et d’informations sur le devenir de ces enfants. "Je ne sais pas où sont ces enfants, il n'y a plus de communication à ce sujet", confie-t-il. En tant que spécialiste, il ne peut que se montrer incertain, mais ce qui est certain, c’est que l’État a un devoir urgent d'agir pour protéger les enfants vulnérables à travers un système institutionnel mieux coordonné.