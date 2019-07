Pose première pierre : Centre Mohamed Ben Zayid, un joyau de 20 millions de dollars initié par la Der

La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et jeunes (Der/Fj) a procédé, ce jeudi, à la cérémonie de pose de la première pierre du centre Mouhamed Ben Zayed entrepreuneuship and innovation center, en présence du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, des autorités sénégalaises et de Abu Dhabi entre autres.



Cette infrastructure a été financée à hauteur de 20 millions de dollars par son altesse Mohamed Bin Zayed, prince héritier de Abu Dhabi, à travers le fonds Khalifa pour le développement des entreprises des émirats arabes unis. L'objectif est de faire de Dakar un hub de référence pour l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique à l'horizon 2025. Et aussi de permettre à la jeunesse créative du Sénégal et de toute l'Afrique d'exprimer pleinement son potentiel dans le secteur prometteur du numérique.



L'immeuble sera bâti sur une superficie de 20 000 m2 dans le quartier de Mermoz/Dakar. Cette œuvre dont la maquette est réalisée par l'architecte Pierre Goudiaby Atepa accueillera les locaux de la Der. Les travaux vont débuter au mois de septembre et se poursuivront sur une durée dix-huit mois.