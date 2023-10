Ports du Sénégal : Des investisseurs italiens avancent leurs pions

En quête d’investisseurs dans les nouveaux projets portuaires du Sénégal, le directeur général du Port de Dakar a reçu ce mardi 31 octobre 2023, une délégation de plusieurs investisseurs italiens.

En effet, depuis plusieurs mois, le port autonome de Dakar est confronté à plusieurs difficultés telles que la congestion des terminaux et une logistique peu efficace; à cela s’ajoute la construction et la réhabilitation des ports secondaires. À cet effet, les équipes de la direction du port de Dakar ont présenté les différents ports du pays et les opportunités d’investissement.

Ainsi, la délégation italienne qui est composée de 130 investisseurs est intéressée par le projet du Port de Dakar, le port de Bargny Sendou et le port de Ndayane mais aussi sur les pôles portuaires secondaires de Saint-Louis, de Ndakhonga-Foundiougne, de Kaolack et de Ziguinchor. Les investissements portent principalement sur le transport, la remise à niveau des infrastructures portuaires.

À ce jour, la délégation d’investisseurs italiens, avec à sa tête Mauro Ferrari, responsable de GERMANI Ouest Afrique (entreprise de transport logistique) a déjà amené 50 camions. Ils ambitionnent d’investir massivement dans le transport portuaire du pays avec une mise en circulation de 50 camions par an.