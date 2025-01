Porokhane : Le président de l’Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, reçu par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké

En prélude au Magal de Porokhane 2025, le président de l’Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, accompagné d’une forte délégation comprenant notamment la députée Rokhya Ndiaye de Kaolack, s’est rendu ce vendredi à Porokhane pour effectuer son Ziar auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il a saisi cette occasion pour réaffirmer son attachement à la communauté mouride et rendre hommage au Khalife pour son leadership spirituel exceptionnel ainsi que pour son engagement en faveur de la paix et de la stabilité du pays. Selon lui, le Sénégal a la chance de compter parmi ses figures emblématiques des hommes tels que Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Mame Limamou Laye, Mame Baye Niass, Mame Thierno Ahmed Dème, et bien d’autres.



Par ailleurs, El Hadj Malick Ndiaye a sollicité les prières du guide religieux pour la réussite des projets et programmes mis en place par le nouveau régime, ainsi que pour les missions des députés de la 15ᵉ législature. *« Notre seul objectif, notre seule volonté, c’est de faire du Sénégal un pays de paix, un pays de prospérité, un pays développé », a-t-il déclaré. Après Porokhane, la délégation s’est dirigée vers Léona Niassène, où sera célébrée ce samedi la grande Ziarra annuelle. Elle y a été reçue par le Khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Niass.



Pour rappel, le Magal de Porokhane est dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso, Diarriatoulah, mère de Serigne Touba, fondateur du Mouridisme.