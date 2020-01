Popenguine : Les populations dans la rue pour exiger le départ du directeur d'école.

À Popenguine Sérère, ce n'est plus le parfait amour entre les populations et leur directeur d'école. Ces dernières en sit-in exigent le départ de ce dernier. Le comité villageois initiateur de ce sit-in et les populations n'ont pas manqué de souligner leur forte inquiétude de mêmes que les élèves, reprochant au directeur d'école Abdou Wahab Diallo, de pratiquer des châtiments corporels sur les élèves. Il exigerait d’eux qu’ils se présentent à 7h 25 mn tout en leur interdisant le robinet de l'ecole.

L'autre aspect relevé par ces populations reste les résultats de plus en plus catastrophiques. Ainsi, deux journées école morte sont organisées. Après avoir saisi l'inspecteur départemental de l'éducation, de même que le sous préfet de Sindia sans succès, les populations ont décidé de parler à la presse, n'écartant pas de porter plainte contre le directeur d'école Abdou Wahab Diallo...