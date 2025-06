Popenguine : 60 migrants irréguliers interceptés, un vaste réseau sous enquête

Dans le cadre du renforcement du dispositif national de lutte contre l’émigration irrégulière, la brigade territoriale de Popenguine a réussi à intercepter un important groupe de 60 candidats au départ clandestin lors d’une opération menée sur la base d’un renseignement précis.



L’action s’inscrit dans la mise en œuvre des instructions opérationnelles du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale, visant à sécuriser les zones côtières jugées sensibles. Selon les autorités, les migrants interpellés se répartissent comme suit :

• 29 Gambiens, dont 2 femmes,

• 1 Sierra-Léonais,

• 1 Guinéen,

• 1 Bissau-Guinéen,

• 28 Sénégalais.



Les premiers éléments de l’enquête font état de l’existence d’un vaste réseau structuré, actif dans plusieurs pays de la sous-région et soupçonné d’orchestrer les convois clandestins via les côtes sénégalaises.



La Gendarmerie nationale, qui poursuit les investigations pour identifier les organisateurs et leurs éventuels complices, réaffirme sa détermination à enrayer le phénomène.

Elle appelle une fois de plus à la collaboration active des populations, notamment dans les zones côtières, pour prévenir ces départs périlleux.