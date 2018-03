Politiques de transparence et de redevabilité des IFIs/BMD : Une trentaine de représentants d’OSC formés ce mardi sur les procédures du Mécanisme Indépendant

Dans la continuité de la mise en œuvre du projet «combler l’écart en matière de transparence, de redevabilité et des droits de l’homme au sein des banques publiques d’investissement (IFIs)en Afrique de l’Ouest, et avec le soutien de OSIWA, une trentaine de représentants d’OSC dont les membres de la Coalition des OSC sur le Financement du Développement (COFID) vont être formés sur les procédures du Mécanisme Indépendant (Compliance Advisor Ombudsman/CAO) de la Société Financière Internationale (IFC & MIGA).



Cette rencontre qui est conjointement organisée par LSD, Enda Lead Afrique et le CAO ce mardi à Dakar, a pour objectifs de renforcer les capacités des OSC sur les politiques de transparence et la redevabilité de la SFI (Guichet privé de la Banque Mondiale) ; de Faciliter l’engagement des OSC avec le bureau régional de la SFI (IFC/MIGA) à travers une présentation de son portefeuille de projets au Sénégal ; mais d’identifier les besoins spécifiques des OSC pour un meilleur engagement avec la Banque Mondiale et la SFI.



Rappelons que les Institutions Financières Internationales (IFIs) et autres Banques Multilatérales de Développement (BMLDs) jouent un rôle important dans le financement du développement de l’Afrique en général et du Sénégal en particulier.