Politique : le Pr Souleymane Astou Diagne, Major Kandji et Cie lancent la coalition « Jubanti »

Ce mercredi une nouvelle force politique est née pour « apporter un souffle nouveau ». La coalition « Jubënti » initiée par Le Professeur Souleymane Astou Diagne, Major Alioune Badara Kandji, Pierre Hamet BA et d’autres acteurs de la société civile, propose « un contrat législatif avec des réformes structurelles sur les plans économiques, sociaux, institutionnels et sécuritaires ».







L’un des principaux axes du programme de « Jubanti » est la relance économique. Pour ce faire, la coalition s’engage entre autres objectifs, à réinstaurer la confiance avec les investisseurs locaux et internationaux. Aussi, le Pr Souleymane Astou Diagne et ses camarades prévoient de simplifier les procédures d’investissement, avec un soutien particulier aux PME, et de revoir les accords sur les ressources naturelles, notamment dans les secteurs pétroliers et gaziers. L’objectif in fine, est de faire en sorte que les bénéfices de ces ressources profitent d’abord aux Sénégalais.







Sur le plan social, « Jubanti » entend aussi, renforcer la protection des populations vulnérables. Le programme inclut une augmentation des pensions de retraite, une harmonisation de l’âge de départ à la retraite pour les civils et militaires à 60 ans, ainsi qu’un soutien accru aux paysans à travers l’attribution de baux ruraux. La modernisation des transports et la protection des chauffeurs de taxi figurent aussi parmi les priorités. De même, dans les secteurs de la jeunesse, des institutions et la préservation de la cohésion sociale, la nouvelle coalition politique entend grandement s’investir.