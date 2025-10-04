Politique : Taxawu Sénégal se réorganise et annonce un congrès en janvier 2026

Les responsables de Taxawu Sénégal dirigés par leur leader Khalifa Sall, ont fait face à la presse. Une sortie qui était attendue au regard des départs récents dans les rangs du mouvement. Barthélémy Dias, Aba Mbaye ou encore Babacar Mbengue maire de Hann Bel Air, ont tous quitté le navire. Il faudra alors pour le leader de Taxawu, resserrer les rangs et inviter ses militants à la ténacité et à l’endurance.
Devant la presse, Khalifa Sall annonce que Taxawu Sénégal qui s’est réuni ce samedi, va vers des restructurations : « nous avons mis en place une structure provisoire qui va conduire les activités de Taxawu. Nous avons installé cette structure dans un cadre restreint et les composantes de Taxawu notamment les 45 départements du Sénégal et les 8 contrées de la Diaspora auront une place considérable ».
Khalifa Sall a rappelé que cette structure est composée de 151 membres. C’est une instance qui va se réunir chaque mois pour débattre du processus de restructuration de Taxawu mais également parler des sujets d’actualité. « Au plus tard, en janvier nous allons tenir notre congrès. Il n’y a pour le moment qu’une structure provisoire qui conduit les activités du parti. Nous y travaillons depuis 10 mois. Et la période annoncée, nous allons faire la restitution du travail abattu », a expliqué le leader de Taxawu Sénégal.
-
Mandat d’arrêt contre Madiambalba Diagne : l’Union de la Presse francophone dénonce une “persécution persistante”
-
[ Contribution] La Chine et Nous (Ahmadou Aly Mbaye, Professeur d'Economie et de Politiques Publiques)
-
MBACKÉ – L’Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal trace une nouvelle voie pour le développement territorial
-
Forum Invest in Senegal 2025 : Les impactés du TER dénoncent une prospérité à deux vitesses
-
Année scolaire 2025 : le G7 lance son « Octobre rouge » et invite l’État à régler le passif social