Politique : Taxawu Sénégal se réorganise et annonce un congrès en janvier 2026





Devant la presse, Khalifa Sall annonce que Taxawu Sénégal qui s’est réuni ce samedi, va vers des restructurations : « nous avons mis en place une structure provisoire qui va conduire les activités de Taxawu. Nous avons installé cette structure dans un cadre restreint et les composantes de Taxawu notamment les 45 départements du Sénégal et les 8 contrées de la Diaspora auront une place considérable ».







Khalifa Sall a rappelé que cette structure est composée de 151 membres. C’est une instance qui va se réunir chaque mois pour débattre du processus de restructuration de Taxawu mais également parler des sujets d’actualité. « Au plus tard, en janvier nous allons tenir notre congrès. Il n’y a pour le moment qu’une structure provisoire qui conduit les activités du parti. Nous y travaillons depuis 10 mois. Et la période annoncée, nous allons faire la restitution du travail abattu », a expliqué le leader de Taxawu Sénégal.

