Politique : Cheikh Ahmed Tidiane Sall, ancien de Pastef lance le Rassemblement des Patriotes du Sénégal (Rps)

L'ancien membre de Pastef, Cheikh Ahmed Tidiane Sall, sénégalais de la diaspora, après trois années de retrait du monde politique, vient de lancer ce lundi-ci son nouveau mouvement intitulé le Rassemblement des Patriotes du Sénégal (RPS).



Pour lui, il est temps d’assister la population sénégalaise victime d'une pure manipulation. Ainsi il tire sur la sonnette d’alarme et prévient l’opinion des dérives de son ancien collaborateur Ousmane Sonko.



« Nous avons l’impérieuse nécessité de remettre le sens du patriotisme en avant. Il y a énormément d’anciens responsables qui ne se retrouvent plus dans Pastef et qui veulent animer ce mouvement avec les idéologies qui les ont poussés à travailler autour de Pastef en 2014 », dixit Cheikh Tidiane.



Selon lui, Pastef s’élève à la déstabilisation de notre pays de par les discours de ses leaders qu'il considère tous comme de simples manipulateurs.



« Ousmane Sonko use de la politique pour régler ses problèmes personnels tout en incitant les jeunes à se lancer dans la violence dans notre cher pays », assure-t-il.



Le Rassemblement des Patriotes du Sénégal est donc pour ses membres, un bouclier commun qui incitera les jeunes à sécuriser les quartiers, les villes et villages, et à ne point céder face à ce qu'ils appellent, le syndrome de lâcheté.



Pour rappel, Cheikh Ahmed Tidiane est aussi connu dans ses fonctions de coordinateur de l’opposition sénégalaise en France (Front pour le départ de Macky). Cependant il assure aussi, qu'avec l’avènement de son nouveau parti, il continuera toujours à combattre le régime du président Sall...