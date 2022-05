Place de l’Indépendance : Le trophée de la CAN entre les mains d’une mendiante à mobilité réduite.

En amont de la présentation du trophée de la CAN dans les régions, la Coupe de la plus belle compétition africaine était hier en tournée dans certaines rues de Dakar. A la Place de l’Indépendance, chaque personne avait quelques secondes pour toucher et se prendre en photo avec la statuette. Dans la foulée, le trophée de la CAN s’est retrouvé entre les mains d’une mendiante handicapée, qui était visiblement heureuse de tenir le trophée, aux côtés du ministre des Sports, Matar Bâ…